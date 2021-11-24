Mersin'de 5 bin 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

MERSİN (İHA) - Mersin'de jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 5 bin 700 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ellerinde uyuşturucu madde bulunan ve satmak için müşteri arayan 2 şahsı takibe aldı. Bir süre takibin ardından kovalamaca sonucu şahısları kullandıkları otomobilde suçüstü yakalayan ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 5 bin 700 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN

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