Mersin'de 5 bin 547 sikke ve el yazması deri kitap ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen operasyonda Osmanlı, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 bin 547 sikke ile el yazması deri kitap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için müşteri arayışındaki 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Osmanlı, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 bin 547 sikke ve deri el yazması kitap bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Ele geçirilen eserler Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.