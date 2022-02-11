Mersin'de 5 bin 547 sikke ve el yazması deri kitap ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de 5 bin 547 sikke ve el yazması deri kitap ele geçirildi

AA, Mustafa Ünal Uysal - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin'de 5 bin 547 sikke ve el yazması deri kitap ele geçirildi

Mersin'de düzenlenen operasyonda Osmanlı, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 bin 547 sikke ile el yazması deri kitap ele geçirildi.

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen operasyonda Osmanlı, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 bin 547 sikke ile el yazması deri kitap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için müşteri arayışındaki 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Osmanlı, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 bin 547 sikke ve deri el yazması kitap bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Ele geçirilen eserler Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Osmanlı, Bizans, Mersin, Kitap, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title