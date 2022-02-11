Mersin'de 5 bin 547 sikke ve el yazması deri kitap ele geçirildi
AA, Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Mersin'de düzenlenen operasyonda Osmanlı, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 bin 547 sikke ile el yazması deri kitap ele geçirildi.
MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen operasyonda Osmanlı, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 bin 547 sikke ile el yazması deri kitap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için müşteri arayışındaki 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Osmanlı, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 bin 547 sikke ve deri el yazması kitap bulundu.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Ele geçirilen eserler Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel