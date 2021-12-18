5 bin 379 litre etil alkol ele geçirilmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı - Haberler
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5 bin 379 litre etil alkol ele geçirilmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'de, 1,5 ayda 5 bin 379 litre etil alkol ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

MERSİN (AA) - Mersin'de, 1,5 ayda 5 bin 379 litre etil alkol ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçak ve sahte içkiyle mücadele kapsamında, 1 Kasım-15 Aralık'ta 5 bin 379 litre etil alkol, 5 bin 160 etil alkol etiketi, sahte içki yapımında kullanılan 194 kit ve 54 aroma ele geçirilmesiyle ilgili 15 Aralık'ta 5 zanlının gözaltına alındığı soruşturma kapsamında aranan bir zanlı daha yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden ikisi ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan firari bir şüpheli aranıyor.

Kaçak ve sahte içkiyle mücadele kapsamında 1 Kasım-15 Aralık'ta belirlenen 6 adrese düzenlenen operasyonda, 5 bin 379 litre etil alkol, 5 bin 160 etil alkol etiketi, sahte içki yapımında kullanılan 194 kit ve 54 aroma ele geçirilmiş, 15 Aralık'ta haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 5'i yakalanmıştı.

5 bin 379 litre etil alkol ele geçirilmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı

5 bin 379 litre etil alkol ele geçirilmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı

5 bin 379 litre etil alkol ele geçirilmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı

5 bin 379 litre etil alkol ele geçirilmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı

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AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

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