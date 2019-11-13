Mersin'de 475 litre sahte şarap ele geçirildi
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Mersin'de 475 litre sahte şarap ele geçirildi

Mersin'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda evinde 475 litre sahte şarap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

13.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:24
Mersin'de 475 litre sahte şarap ele geçirildi

'de, ekiplerinin düzenlediği operasyonda evinde 475 litre sahte şarap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçesi Lenger Mahallesi'ndeki evde, farklı boyutlardaki variller içerisindeki sahte şaraba, imha edilmek üzere el konuldu.


Sahte içkiyi özel düzenekle ürettiği tespit edilen şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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