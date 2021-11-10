Mersin'de 474 uyuşturucu hap ele geçirildi
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'in Tarsus ilçesinde 474 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 474 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonla yabancı uyruklu A.A.A. ve M.E.A'nın üzerinde uyuşturucu hap buldu.
Gözaltına alınan zanlılardan M.E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, A.A.A. işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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