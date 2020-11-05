Mersin'de 47 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Mersin'de 47 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

05.11.2020 13:25 | Son Güncelleme: 05.11.2020 13:30
Mersin'de 47 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Mersin'de, 3 suçtan 47 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Mersin'de, 3 suçtan 47 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından da 22 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.D'yi yakalamak için çalışma yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, istihbari çalışma sonucu hükümlünün saklandığı adres tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan A.D, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

İlgili Haberler

İstanbul'da 'kasten öldürme' suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı
İstanbul'da "kasten öldürme" suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı
Samsun'da 48 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı
Samsun'da 48 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı
Kayseri'de, aranan 15 kişi yakalandı
Kayseri'de, aranan 15 kişi yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Murat Kurum İlham Aliyev Devlet Bahçeli
Magazin Hande Demir Çağatay Ulusoy Oktay Kaynarca İkbal Gürpınar
Spor Lionel Messi Mbaye Diagne Eddie Newton Abdullah Avcı Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de 47 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 13:30:40. #1.14#
title