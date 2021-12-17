Mersin'de 47 şişe sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Mersin'de 47 şişe sahte içki ele geçirildi

Mersin'de 47 şişe sahte içki ele geçirildi
AA / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Mersin'in Silifke ilçesinde 47 şişe sahte içki ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde 47 şişe sahte içki ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri sahte içki satıldığı belirlenen Say ve Taşucu mahallelerindeki adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde satışa hazır 47 şişe sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.S. ve Ö.K, emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

AA / Burcu Kaya - Son Dakika Haberleri

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