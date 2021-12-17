Mersin'de 47 şişe sahte içki ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de 47 şişe sahte içki ele geçirildi

Mersin'de 47 şişe sahte içki ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Silifke ilçesinde yapılan çalışmalarda 47 şişe satışa hazır el yapımı sahte içki ele geçirildi.

MERSİN (İHA) - Mersin'in Silifke ilçesinde yapılan çalışmalarda 47 şişe satışa hazır el yapımı sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Say ve Taşucu mahallerinde sahte içkiye yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 47 şişe satışa hazır el yapımı sahte içki ile 1 define arama dedektörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.S. ile Ö.K.'ye adli işlem yapıldı. - MERSİN

Mersin'de 47 şişe sahte içki ele geçirildi

Birlikte yaşadığı iddia edilen kadını öldürüp intihara teşebbüs etti

Birlikte yaşadığı iddia edilen kadını öldürüp intihara teşebbüs etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title