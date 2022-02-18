Mersin'de 47 bin 759 makaron ele geçirildi

SİLİFKE, MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde bir haftalık asayiş uygulamalarında 47 bin 759 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve gümrük kaçağı ürünler bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, ilçe genelinde bir hafta boyunca denetim yaptı.

Denetimlerde, 47 bin 759 makaron, gümrük kaçağı 635 paket sigara, 50 paket çay ve 17 şişe içki ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.