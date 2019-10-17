Mersin'de 47.5 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'de 47.5 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir şahsın evinde yapılan aramada, 47.5 litre etil alkol elegeçirildi.

17.10.2019 11:25
Mersin'de 47.5 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir şahsın evinde yapılan aramada, 47.5 litre etil alkol elegeçirildi.


Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinde sahte içki üretimi yaptığı belirlenen bir şahsın evinde arama yapıldı. Armada, çeşitli ebatlarda 35 şişe içerisinde yaklaşık 47.5 litre etil alkol ele geçirilirken, şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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