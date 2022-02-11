Mersin'de 450 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Haberler
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Mersin'de 450 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mersin'de 450 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Mersin'de bir kafede piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 450 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

MERSİN (İHA) - Mersin'de bir kafede piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 450 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, bir kafede müşterilere gümrük kaçağı nargile tütünü servis edildiği bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda iş yerinde arama yapın ekipler, değişik gramajlarda paketlenmiş ve açık halde olmak üzere toplam 450 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.Y. ve E.T. isimli şüpheliler, gerekli adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kaçakçılık, Mersin, 3. Sayfa, Haberler

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