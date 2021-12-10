Mersin'de 450 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de 450 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'de 450 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de jandarma ekipleri, bir otomobilde yaptığı aramada 450 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

MERSİN (İHA) - Mersin'de jandarma ekipleri, bir otomobilde yaptığı aramada 450 adet Sentetik Uyuşturucu hap ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Tarsus ilçesine bağlı Baltalı Mahallesinde bir şahsın uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına alırken, otomobilinde yaptığı aramalarda 450 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MERSİN

Okul servisinde başlayan öğrencilerin tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 11 yaralı

Okul servisinde başlayan öğrencilerin tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 11 yaralı

 Ustasının boğazına ekmek bıçağı dayayıp rehin alan zanlıdan akılalmaz savunma

Ustasının boğazına ekmek bıçağı dayayıp rehin alan zanlıdan akılalmaz savunma

 Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı...Dehşet veren anlar saniye saniye kamerada

Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı...Dehşet veren anlar saniye saniye kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title