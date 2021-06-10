45 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
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45 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı

Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Sağlık

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 45 yaş ve üzeri vatandaşlar için sağlık kuruluşlarında aşılama süreci başladı.

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 45 yaş ve üzeri vatandaşlar için sağlık kuruluşlarında aşılama süreci başladı.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci devam ediyor.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşturulan 25 odada, önceliği olan gruplar ile 45 yaş ve üzeri vatandaşlara aşı uygulanıyor.

Aşı olanlardan Fikret Kara, AA muhabirine, ilk doz aşısını yaptırdığını belirterek, "Hem kendimizin hem de sevdiklerimizin can güvenliği için bu aşıyı vurulmak zorundayız. Dünyada herkes vuruluyor, biz neden vurulmayalım ki? Korkulacak bir şey yok. Bütün vatandaşlarımız aşılarını olmalı. Bu, çevremizdekilerin güvenliği için önemli. Bir sorun, sıkıntı yok." diye konuştu.

Nermin Tilki de Kovid-19'la mücadelede aşılamanın büyük önemi olduğunu vurgulayarak sırası gelen vatandaşların aşılarını yaptırmasını önerdi.

45 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
45 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
45 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
45 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
45 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
45 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
45 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
45 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
45 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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