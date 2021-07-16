Mersin'de 45 küçükbaş hayvan telef oldu
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Mersin'de 45 küçükbaş hayvan telef oldu

Mersin'de 45 küçükbaş hayvan telef oldu
Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde, ilaçlarının yanlış uygulandığı iddia edilen 45 küçükbaş hayvan telef oldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, ilaçlarının yanlış uygulandığı iddia edilen 45 küçükbaş hayvan telef oldu.

Sanlıca Mahallesi'nde besicilik yapan A.E, hastalıktan korumak amacıyla kurbanlık küçükbaş hayvanlarına ilaç verdi. Bir süre sonra 45 küçükbaş hayvan telef oldu.

Haber verilmesi üzerine çalışma başlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, telef olan hayvanlardan numune aldı.

Ekiplerin ilk bulgularına göre, ilaçların yanlış şekilde uygulanması nedeniyle hayvanların telef olduğu belirlendi.

Hayvanların kesin ölüm sebebi, numunelerin gönderildiği Adana Veteriner Kontrol Enstitüsündeki incelemenin ardından netleşecek.

Mersin'de 45 küçükbaş hayvan telef oldu
Mersin'de 45 küçükbaş hayvan telef oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan

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