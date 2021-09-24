Mersin'de 45 kilo 500 gram eroin ele geçirildi - Haberler
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Mersin'de 45 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mersin'de 45 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Mersin'de bir arabada yapılan aramada 47 paket halinde 45 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

MERSİN (İHA) - Mersin'de bir arabada yapılan aramada 47 paket halinde 45 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde taşıdığı düşünülen bir aracı takibe aldı. N.G.'nin kullandığı otomobili bir süre takip eden ekipler, daha sonra durdurarak, arama yaptı. Yapılan aramada otomobilin gizli bölmelerinde 47 ayrı paket halinde 45 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Operasyonun devamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon da yapan ekipler, 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

1 şüpheli ifadesinin alınmasının ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılırken, diğer 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan ekipler, ilde sentetik hap satışı yapan şahıslara yönelik de operasyon gerçekleştirdi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda hap sattıkları belirlenen M.D. ve A.C. isimli şahıslara operasyon yapan ekipler, şüphelileri adreslerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Mersin'de 45 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

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