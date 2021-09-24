Mersin'de 45,5 kilogram eroin ele geçirilen operasyonla ilgili 2 kişi daha tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de 45,5 kilogram eroin ele geçirilen operasyonla ilgili 2 kişi daha tutuklandı

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Mersin'de 45,5 kilogram eroin ele geçirilen operasyonla ilgili 2 kişi daha tutuklandı

Mersin'de bir tırda 45,5 kilogram eroin ele geçirilen operasyonla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

MERSİN (AA) - Mersin'de bir tırda 45,5 kilogram eroin ele geçirilen operasyonla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 6 Şubat'ta düzenlenen ve bir kişinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonuyla ilgili 3 şüphelinin daha kimliği tespit edildi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerden 2'si, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, bir şüpheli ise sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Polisin, 6 Şubat'ta Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurduğu tırda, 47 paket halinde toplam 45,5 kilogram eroin bulunmuş, gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklanmıştı.

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri
Adliye idari işler müdürü, 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp sattı

Adliye idari işler müdürü, 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp sattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Muharrem İnce Selahattin Demirtaş
Magazin Acun Ilıcalı Tanem Sivar Ebru Gündeş Burak Yamantürk
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Zafer Kurugöl Antonio Guterres Yemek Tarifleri Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mersin'de 45,5 kilogram eroin ele geçirilen operasyonla ilgili 2 kişi daha tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 18:31:48. #1.12#