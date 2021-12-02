Mersin'de 44 kilo tütün ve 245 bin makaron ele geçirildi - Haberler
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Mersin'de 44 kilo tütün ve 245 bin makaron ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel

MERSİN'de polisin 2 ayrı adrese düzenlediği baskında 44 kilo gümrük kaçağı tütün ve 245 bin makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de polisin 2 ayrı adrese düzenlediği baskında 44 kilo gümrük kaçağı tütün ve 245 bin makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri, bandrolsüz kaçak makaron ticareti ve sigara üretimi yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 2 ayrı adrese baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 245 bin bandrolsüz kaçak makaron, 44 kilo gümrük kaçağı tütün, sigara üretiminde kullanılan sigara basma makinesi ve kompresör ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


Mersin'de 44 kilo tütün ve 245 bin makaron ele geçirildi

Mersin'de 44 kilo tütün ve 245 bin makaron ele geçirildi

Mersin'de 44 kilo tütün ve 245 bin makaron ele geçirildi

Mersin'de 44 kilo tütün ve 245 bin makaron ele geçirildi

Mersin'de 44 kilo tütün ve 245 bin makaron ele geçirildi

Mersin'de 44 kilo tütün ve 245 bin makaron ele geçirildi

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