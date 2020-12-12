Mersin'de 430 bin çiçek toprakla buluştu
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Mersin'de 430 bin çiçek toprakla buluştu

12.12.2020 12:33 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:36
Mersin'de 430 bin çiçek toprakla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesince kent genelindeki farklı noktalara 430 bin 732 çiçek dikildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince kent genelindeki farklı noktalara 430 bin 732 çiçek dikildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, mevsimlik bitki ve çiçek ekimine devam ediyor.

Ekipler, çalışma kapsamında dikilmesi planlanan 800 bin çiçeğin 430 bin 732'sini toprakla buluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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