Mersin'de 43 kök Hint keneviri ele geçirildi Mersin'in Erdemli ilçesinde 43 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 43 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Aydınlar ve Toroslar Mahallelerinde iki şüphelinin ev ormanlık alanda yasa dışı kenevir ektiği bilgisine ulaştı.

Adreslere düzenlenen operasyonda 43 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Kaynak: AA