MERSİN'DE 400 GRAMLIK RAMAZAN PİDESİ 1,5 TL

MERSİN Büyükşehir Belediyesi MER-EK Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan Ayı dolayısıyla 400 gramlık Ramazan pidelerini 1,5 TL'den vatandaşlara ulaştıracak.

MERSİN Büyükşehir Belediyesi MER-EK Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan Ayı dolayısıyla 400 gramlık Ramazan pidelerini 1,5 TL'den vatandaşlara ulaştıracak. Ramazan pideleri, ekmek büfesi işleten kadınlar tarafından kentin 40 noktasında vatandaşlara sunulacak. MER-EK Halk Ekmek Fabrikası'nda hijyenik koşullarda yapılan ekmekler, Türkiye'nin en yüksek gramaj ve en uygun fiyata sahip Ramazan pidesi olma özelliğini taşıyor.

2 yıllık görev süresini tamamlarken, "Doğru yoldayız, halk adına çalışıyoruz. Toplum menfaati adına çalışıyoruz" ifadelerine yer veren Başkan Vahap Seçer'in yönettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi özellikle pandemi sürecinde vatandaşların sofrasına Ramazan ayında da en uygun ekmeği ulaştıracak. MER-EK Halk Ekmek Fabrikası'nda Ramazan ayıyla birlikte pide üretimine başlanacak.

MER-EK Halk Ekmek Fabrikası'nda görevli gıda mühendisi Dilara Aytuttu, "Ramazan pidelerimizi 400 gram olarak üretiyoruz. Somun ekmeklerimizi 250 gram 75 kuruş olarak en ucuza biz satıyoruz. Şu anda 400 gram olan Ramazan pidemizi 1 lira 50 kuruştan yine en ucuza biz satacağız. Ramazan boyunca diğer ekmeklerimizin de üretimi devam edecek. Somun, çavdar, tam buğday, kepek ve roll ekmeklerimiz gibi çeşitli ekmeklerimizin üretimi devam ediyor" dedi.

Aytuttu, hijyenik koşullarda üretilen ekmeklerin 40 noktada satışının olduğunu belirterek, "Kaliteli hammadde ile kontrollü bir üretim gerçekleştiriyoruz. Hammadde alımımızdan üretime, üretimden sevkiyata kadar her alanda hijyen kontrollerimiz mevcut. Merkez 4 ilçemizde yer alan 40 noktada büfelerimizi kadın işletmecilerimiz işletiyor. Kadın işletmecilerimiz elde ettikleri gelirlerle geçimlerini sağlıyorlar, böylece ekonomik özgürlüklerini de elde etmiş oluyorlar" diye konuştu.

Büfe işletmecisi kadınlardan Çiğdem Nur Tok ise sosyal medya üzerinden 2 yıl önce MER-EK Halk Ekmek Büfeleri'ni artık kadınların işleteceğine yönelik bir duyuru gördüğünü ve başvuruda bulunduğunu belirterek, "Birkaç yere başvurdum. İş konusunda bir sonuç alamadım ama burası oldu. MER-EK Halk Ekmek Fabrikası'na başvurdum. Hemen kabul edildim. Burada ikinci senem. Güzel gidiyor, alıştım. En azından kendi iş yerim. Çok memnunum şu anda. Aileme destek amaçlı biraz da bu girişimde bulundum" ifadelerine yer verdi.

Biri 15, diğeri de 11 yaşında olan iki çocuk annesi olduğunu sözlerine ekleyen Tok, "Mersin'deki tüm büfeler gibi burayı da bir kadın olarak ben işletiyorum. Kadınların ayaklarının üstünde durması çok güzel bir şey. 2 tane çocuğum var. Onlar için çalışıyorum. Desteğim onlara. Çocuklarımı çok seviyorum. Bu iş bana ilaç gibi geldi. Buradan kazandığım parayı çocuklarımın eğitimi için kullanıyorum. Evime destek amaçlı kullanıyorum. Mutfak, pazar masraflarımı çıkarıyorum. Çocuklarımın isteklerini, 'hayır' diyemediğim şeyleri almaya çalışıyorum. Özellikle kızım mesela, lisede. Sürekli kitap ihtiyacı oluyor. Onun kitaplarını alıyorum. Oğlan da öyle. İkisinin de kitaplarını alıyorum" dedi.

Tok, Ramazan'da pide satışlarına yoğun ilgi olduğunu da belirterek, "Ramazan pidesi geçen sene çok rağbet gördü. Bu sene ikinci yılım. Bu sene de bekliyoruz ilgiyi. Soran müşterilerimiz çok oluyor. Fiyat olarak da çok uygun. Ramazan yoğun geçiyor zaten ama çok zevkli geçiyor, güzel geçiyor. Ben seviyorum. Müşterilerimiz de beğeniyor. Üretimi güzel, temiz. Ben en çok ona güveniyorum"diye konuştu.

MER-EK Halk Ekmek Büfesi'nden bu sene ilk defa Ramazan pidesi alacağını söyleyen Figen Bozkurt ise "Normal ekmekleri de alıyorum buradan. Şimdi 25 kuruş bile ucuz olsa, mesela bazı yerlerde ekmekler 1.25, normal yerlerde 1 lira ama burada 75 kuruş. Tabii ki de daha uygun gelecek. Mesela bazı insanlar tek başına yaşar 1 ekmek tüketir ama bazı aileler var ki 4-5 taneyi bir öğünde tüketiyorlar. Bu ne demek? 25 kuruştan çok büyük bir avantaj demek" dedi.

Vatandaşlardan Seyran Özbay ise sunulan hizmetten memnun olduklarını vurgulayarak, "Ekmeklerimiz taze, leziz. Aynı zamanda ucuz. Kolay erişilebilir noktalarda. O yüzden burayı tercih ediyorum. Kadınların bu işte de olması, bu işe de el atmaları benim için sevindirici. Çünkü kadınlar her yerde olmalı. Ramazan pideleri de taze ve leziz. O yüzden pidelerimizi de buradan almayı tercih ediyoruz. Fiyatı ucuz, gramajı yüksek bir ekmek. Memnunuz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı