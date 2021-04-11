Mersin'de 400 gramlık ramazan pidesi 1,5 liradan satılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, MER-EK Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilecek 400 gramlık ramazan pidesinin 1,5 liradan satışa sunulacağını bildirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, MER-EK Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilecek 400 gramlık ramazan pidesinin 1,5 liradan satışa sunulacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilecek ramazan pidelerinin, kentin 40 farklı noktasındaki ekmek büfelerinde satılacağı belirtildi.

Ramazan pidelerinin, uygun fiyatlara iftar sofralarında yer alacağı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"MERK-EK Halk Ekmek Fabrikası'nda hijyenik koşullarda yapılan ekmekler, Türkiye'nin en yüksek gramaj ve en uygun fiyata sahip ramazan pidesi olma özelliğini taşıyor. 400 gramlık ramazan pideleri 1,5 liradan vatandaşlara ulaştıracak. Ramazan pideleri, ekmek büfelerini işleten kadınlar tarafından satılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci