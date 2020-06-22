Mersin'de 40 kök Hint keneviri ele geçirildi
Mersin'in Toroslar ilçesinde 40 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
22.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:47
Mersin'in Toroslar ilçesinde 40 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, E.Ç'nin Demirtaş Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu bulundurduğu ihbarını aldı.
Adrese düzenlenen operasyonda 40 kök Hint keneviri, bir miktar esrar, 60 gram kurutulmuş Hint keneviri, 9 tabanca fişeği ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçildi.
Gözaltına alınan E.Ç. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA