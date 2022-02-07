Mersin'de 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler
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Mersin'de 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA, Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'de 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonette 4 ton kaçak akaryakıt bulundu.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonette 4 ton kaçak akaryakıt bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, daha önce akaryakıt kaçakçılığı suçundan işlem yapılan İ.A'nın kullandığı kamyonet takibe alındı.

Polisin durdurduğu araçta savcılık talimatıyla yapılan aramada birer tonluk tanklarda 4 ton ulusal marker bulunmayan akaryakıt ele geçirildi.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Mersin'de 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Akaryakıt, Kamyonet, Tarsus, Mersin, Güncel, Haber

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