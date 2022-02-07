Mersin'de 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonette 4 ton kaçak akaryakıt bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, daha önce akaryakıt kaçakçılığı suçundan işlem yapılan İ.A'nın kullandığı kamyonet takibe alındı.

Polisin durdurduğu araçta savcılık talimatıyla yapılan aramada birer tonluk tanklarda 4 ton ulusal marker bulunmayan akaryakıt ele geçirildi.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.