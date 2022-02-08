Mersin'de 4 tabanca ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir ikamet ile iş yerindeki aramada 4 tabanca ile ruhsatsız af tüfeği bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Tarsus Grup Amirliğince silah ticareti yaptıkları ileri sürülen B.T. ve O.T'nin ikameti ile iş yerine operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada 4 tabanca, 5 şarjör, 53 tabanca fişeği ile ruhsatsız af tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.T. ve O.T, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.