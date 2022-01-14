Mersin'de 4 milyon 610 bin makaron ele geçirildi - Haberler
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Mersin'de 4 milyon 610 bin makaron ele geçirildi

Mersin'de 4 milyon 610 bin makaron ele geçirildi
AA / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Mersin Silifke ilçesinde bir kamyonda, 4 milyon 610 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

MERSİN (AA) - Mersin Silifke ilçesinde bir kamyonda, 4 milyon 610 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelenilen bir kamyonu D-400 kara yolunda durdurdu.

Kamyonda, 461 kutuda 4 milyon 610 bin makaron bulundu.

Gözaltına alınan S.P. ve M.P, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

AA / Burcu Kaya - Son Dakika Haberleri

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