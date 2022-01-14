Mersin'de 4 milyon 610 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi - Haberler
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Mersin'de 4 milyon 610 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de 4 milyon 610 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildiMERSİN Mersin'in Silifke ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 4 milyon 610 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Mersin'de 4 milyon 610 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

MERSİN Mersin'in Silifke ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 4 milyon 610 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, D-400 Karayolu üzerinde durdurulan bir kamyonda aramada yapıldı. Aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 4 milyon 610 bin adet bandrolsüz ve mükerrer bandrollü makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.P. ve M.P adlı şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.

Mersin'de 4 milyon 610 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Mersin'de 4 milyon 610 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Mersin'de 4 milyon 610 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

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