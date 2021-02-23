Mersin'de 4 hırsızlık şüphelisi güvenlik kameralarından teşhis edilerek yakalandı

Mersin'de 3 evden çeşitli miktarda altın ve para çaldıkları güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çeşitli adreslerdeki 3 evden 13 bin lira değerinde altın zincir, 2 bin 400 liralık altın, 2 alyans, altın kolye ve yüzük ile 2 bin 500 lira para çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, hırsızlığın gerçekleştirildiği 3 adrese yakın yerlerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Aralarında 3 kadının bulunduğu 4 kişinin kimlik bilgilerini belirleyen ekipler, operasyon başlattı.

Hırsızlık suçundan sabıkası bulunduğu belirlenen zanlılardan N.Y, polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheliler D.Ç, E.Ç. ve S.Ç, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Osmaniye'ye giderlerken araçları durdurularak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ç. ve D.Ç. tutuklanırken, S.Ç. adli kontrol şartıyla salıverildi, N.Y. ise serbest bırakıldı.

Zanlıların hırsızlık yapılan evlere giriş ve çıkış anları ile bir markette alışveriş yapması güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci