Mersin'de 4 gündür aranan yaşlı adam ölü bulundu

Mersin'in Silifke ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 96 yaşındaki alzaymır hastası, ırmak kenarında ölü bulundu.

Mersin'in Silifke ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 96 yaşındaki alzaymır hastası, ırmak kenarında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, jandarma ve polis ekiplerince 4 gündür aranan Hidayet Tösten'in bastonu Göksu Irmağı yakınlarında bulundu. Irmak çevresinde yoğunlaştırılan arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile su altı polisi katıldı.

Çalışmada 96 yaşındaki adamın cansız bedeni, ırmak kenarındaki bir ağaca takılmış halde bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA