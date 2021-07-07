Mersin'de 4 günde 4 bin 824 araç denetlendi
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Mersin'de 4 günde 4 bin 824 araç denetlendi

Mersin'de 4 günde 4 bin 824 araç denetlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de trafik ekipleri, 2-5 Temmuz tarihleri arasında radarla hız, kırmızı ışık, cep telefonu, emniyet kemeri ve alkol uygulaması yaptı.

Mersin'de trafik ekipleri, 2-5 Temmuz tarihleri arasında radarla hız, kırmızı ışık, cep telefonu, emniyet kemeri ve alkol uygulaması yaptı. 4 günde 4 bin 834 aracı kontrol eden ekipler, bin 274 sürücüye cezai işlem uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarını önlemek, sürücü ve yolcuların trafik güvenliğini arttırmak, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalara uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla, 2-5 Temmuz tarihleri arasında radar, kırmızı ışık, cep telefonu, emniyet kemeri ve alkol uygulaması yaptı. Yapılan 4 günlük denetimlerde 4 bin 834 araç kontrol edilirken, 625 sürücüye aşırı hızdan, 85 sürücüye cep telefonu kullanmaktan, 94 sürücüye muayenesiz araç ile trafiğe çıkmaktan, 134 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 70 sürücüye emniyet kemeri kullanmadığından, 19 sürücüye zorunlu mali sigorta yaptırmamaktan, 104 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 143 sürücüye de alkollü araç kullanmaktan idari para cezası uyguladı.

Ekipler yaptıkları uygulamalarda 159 sürücünün sürücü belgesini geçici olarak geri alırken, 76 araç trafikten men edildi. - MERSİN

Mersin'de 4 günde 4 bin 824 araç denetlendi
Mersin'de 4 günde 4 bin 824 araç denetlendi
Mersin'de 4 günde 4 bin 824 araç denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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