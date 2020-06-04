Mersin'de 4 gün önce kaybolan genç Alanya'da öldürülmüş olarak bulundu
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Mersin'de 4 gün önce kaybolan genç Alanya'da öldürülmüş olarak bulundu

Mersin'de 4 gün önce kaybolan genç Alanya'da öldürülmüş olarak bulundu Gencin cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı Mersin'inde 4 gün önce kaybolduktan sonra, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir uçurumda av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulunan gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgundan alındı.

04.06.2020 18:59 | Son Güncelleme: 04.06.2020 19:03

Mersin'de 4 gün önce kaybolan genç Alanya'da öldürülmüş olarak bulundu

Gencin cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı

ANTALYA - Mersin'inde 4 gün önce kaybolduktan sonra, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir uçurumda av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulunan gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgundan alındı.

Alanya ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Kuşyuvası yolundan dün akşam saatlerinde geçenler uçurumda bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Bunun üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekipler, av tüfeği ile vurulmuş bir erkek cesedi buldu. Ekipler yaptıkları incelemelerde cesedin, Mersin'in Anamur ilçesinde geçen pazar günü ortadan kaybolan toptancı halinde çalışan Mehmet Ünlü'ye ait olduğunu tespit etti. Cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonrası Ünlü'nün cenazesi bir kaç yakını tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Anamur'a götürüldü. Cinayet şüphesiyle jandarma ekiplerinin geniş çaplı soruşturması sürüyor.

Mersin'de 4 gün önce kaybolan genç Alanya'da öldürülmüş olarak bulundu

Kaynak: İHA

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