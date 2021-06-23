4. Çevre Yolu İçin Çalışmalar Tüm Hızıyla Sürüyor

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'ne bağlı ekipler, kentin ihtiyacına yönelik sürdürdüğü yol açma çalışmalarında önemli bir yer tutan 4. Çevre Yolu için aralıksız çalışıyor.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'ne bağlı ekipler, kentin ihtiyacına yönelik sürdürdüğü yol açma çalışmalarında önemli bir yer tutan 4. Çevre Yolu için aralıksız çalışıyor. Kent trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan yol güzergahında devam eden çalışmalar kapsamında ekipler, altyapı, yol ve kaldırım çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Menfez imalat çalışmaları tamamlandı

Projenin yol düzenleme ve sanat yapısı çalışmaları kapsamında yapımı bir süredir devam eden menfezin imalat çalışmaları tamamlandı. Ekipler, 17. Cadde'nin 32. Cadde ile Nevit Kodallı Caddesi arasında kalan 950 metrelik kısmında 37. 82 metre uzunluğunda 8x5, 128. 12 metre uzunluğunda 5x3 ve 37 metre uzunluğunda 3x3 kutu menfezin yapımını bitirdi. Aynı güzergahta 240 metre uzunluğundaki toprakarme duvar yapımı da tamamlandı.

Yol ve kaldırım çalışmalarında önemli ölçüde ilerleme sağlandı

Vali Hüseyin Aksoy Caddesi ile İsmet İnönü Bulvarı arasındaki kısım ve 32. Cadde ile Nevit Kodallı Caddesi arasında 1. 550 metre yol açma çalışması da dahil olmak üzere toplamda 3 bin 600 metrelik alanda yol ve kaldırım çalışmalarında önemli ölçüde ilerleme sağlandı.

Ekipler, yolun 2 bin 600 metrelik kısmında binder seviyesinde asfalt çalışmalarını hızla tamamlarken, kaldırım yapım çalışmalarına da devam ediyor. Kaldırım çalışmalarının tamamlanması sonrası zaman kaybetmeden aşınma tabakası asfalt serimine geçilecek.

Ekipler yol açma yapılan kısımda altyapı ve deplase çalışmalarını sürdürürken, 3 bin 600 metrelik yola bisiklet yolu yapımını da planlıyor.

Yayın Tarihi: 23. 6. 2021 09: 53: 46

Kaynak: Habermetre