MERSİN'DE 4 BİN 530 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

MERSİN'de 4 bin 530 paket gümrük kaçağı sigarayı piyasaya sürmeye hazırlanan R.Y., yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çok sayıda kaçak sigara getirileceği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, gümrük kaçağı sigara ticareti yaparak haksız kazanç elde eden ve devleti zarara uğratan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. Doğu illerinden kentte kaçak sigara getirecek otomobil ve sürücüsünün kimliği belirlenerek, kontrol noktasında önlem alındı. Otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada 4 bin 530 paket gümrük kaçağı sigarayı bulup, el koydu. Araç sürücüsü R.Y. ise yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete getirilerek sorgulanan R.Y., savcının talimatıyla serbest bırakıldı.