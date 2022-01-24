Mersin'de 4 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mersin'de bir otomobilde 4 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

MERSİN (AA) - Mersin'de bir otomobilde 4 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak sigara taşıdığı tespit edilen bir otomobili takibe aldı.

Kontrol noktasında durdurulan araçtaki aramada 4 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü R.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.