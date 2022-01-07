MERSİN (AA) - Mersin'de, iş yeri ve depoda 4 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 adreste kaçak akaryakıt depolandığını tespit etti. İş yeri ve depodaki aramada, variller içerisinde 4 bin 350 litre kaçak akaryakıt bulundu.

Gözaltına alınan R.A. ve M.T, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.