Mersin'de 38 yıldır aranan hükümlü yakalandı

Mersin'de çeşitli suçlardan hakkında 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Mersin'de çeşitli suçlardan hakkında 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, 1983'te "bir suçu gizlemek ve başka suçun delillerini gizlemek", "yakalanmamak amacıyla öldürme" ve "bina içerisinden hırsızlık" suçlarından 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M'nin adresini tespit etti.

Hükümlü M.M, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adliyeye götürülen M.M, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal