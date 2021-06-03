Mersin'de 351 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
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Mersin'de 351 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Mersin'de 351 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de düzenlenen operasyonda 351 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Mersin'de düzenlenen operasyonda 351 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasa dışı kenevir ekimine yönelik bir çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerin şüpheli olarak tespit ettiği şahıslara yönelik yaptığı 4 ayrı operasyonda Mezitli'de 2, Silifke'de 1, Tarsus'ta 1 ve Mut'ta 1 şüpheli olmak üzere toplamda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 351 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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