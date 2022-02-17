Mersin'de 35,5 kilogram tütün ile 12 bin 721 makaron ele geçirildi

GÜLNAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde 35,5 kilogram kaçak tütün ile 12 bin 721 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, kaçak sigara satıldığı tespit edilen Büyükeceli Mahallesi'ndeki 2 iş yerine operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada 7 bin 721'i dolu 12 bin 721 makaron ile 35,5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.