Mersin'de 35,5 kilogram tütün ile 12 bin 721 makaron ele geçirildi - Haberler
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Mersin'de 35,5 kilogram tütün ile 12 bin 721 makaron ele geçirildi

AA, Sezgin Pancar - Güncel
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Mersin'de 35,5 kilogram tütün ile 12 bin 721 makaron ele geçirildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde 35,5 kilogram kaçak tütün ile 12 bin 721 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

GÜLNAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde 35,5 kilogram kaçak tütün ile 12 bin 721 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, kaçak sigara satıldığı tespit edilen Büyükeceli Mahallesi'ndeki 2 iş yerine operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada 7 bin 721'i dolu 12 bin 721 makaron ile 35,5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / Sezgin Pancar - Güncel

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