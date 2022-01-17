Mersin'de 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Mersin'in Tarsus ilçesinde, farklı dosyalardan 34 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firar hükümlü, tutuklandı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, farklı dosyalardan 34 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firar hükümlü, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, 18 ayrı dosyadan hapis cezası bulunan A.A.A'nın saklandığı adres tespit edildi.
Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlünün, sahte kimlik taşıdığı tespit edildi.
A.A.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri