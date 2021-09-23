Mersin'de 336 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Mersin'de 336 litre sahte içki ele geçirildi

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Mersin'de 336 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'de 336 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'de 336 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Toroslar ilçesi Soğucak Mahallesi'nde sahte içki üretimi gerçekleştirildiği istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.

Adrese düzenlenen operasyonda, 336 litre sahte içki, imalatta kullanılan tüp, damıtma aparatı ve anason kitleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri
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