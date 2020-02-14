Mersin'de 33 araç trafikten men edildi
Mersin'de, jandarma ekiplerinin denetimlerde kusurlu bulunan 33 araç trafikten men edildi.
Mersin'de, jandarma ekiplerinin denetimlerde kusurlu bulunan 33 araç trafikten men edildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Geneli Trafik Uygulaması" kapsamında kentte araçlarda emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımına ilişkin denetim yapıldı.
Uygulamalarda bin 608 araç kontrol edilirken, kusurlu bulunan 121 araç sürücüsüne 56 bin 876 lira para cezası kesildi.
Denetimlerde 33 araçta trafikten men edildi.