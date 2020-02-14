Mersin'de 33 araç trafikten men edildi
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Mersin'de 33 araç trafikten men edildi

Mersin'de, jandarma ekiplerinin denetimlerde kusurlu bulunan 33 araç trafikten men edildi.

14.02.2020 17:08 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:08
Mersin'de 33 araç trafikten men edildi

'de, ekiplerinin denetimlerde kusurlu bulunan 33 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, " Geneli Trafik Uygulaması" kapsamında kentte araçlarda emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımına ilişkin denetim yapıldı.

Uygulamalarda bin 608 araç kontrol edilirken, kusurlu bulunan 121 araç sürücüsüne 56 bin 876 lira para cezası kesildi.

Denetimlerde 33 araçta trafikten men edildi.

Kaynak: AA
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