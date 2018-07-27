Mersin'de 32 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

MERSİN'de polisin yaptığı operasyonda 32 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Son günlerde akaryakıt kaçakcılığına yönelik operasyonlarını sıklaştıran İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ndeki bir iş yerine kaçak akaryakıt getirileceği bilgisi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Tarsus KOM Grup Amirliği'nin desteğiyle işyerine baskın yapan ekipler, tanker içerisindeki 32 bin litre kaçak akaryakıta el koydu.

Konuyla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

- Mersin