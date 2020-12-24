Mersin'de 309 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mersin'de 309 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi

24.12.2020 10:11 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:14
Mersin'de 309 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi

Mersin'de düzenlenen operasyonlarda 309 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

Mersin'de düzenlenen operasyonlarda 309 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir ilçesi Aydınlık Mahallesi'nde bir evde kaçak içki bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda 300 litre gümrük kaçağı içki bulundu, ev sahibi H.Ö. hakkında işlem yapıldı.

Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde de 9 litre sahte içki ele geçirildi.

M.K, C.K, E.Y. ve M.T. hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Özlem Zengin Numan Kurtulmuş Ahmet Ünal Çeviköz
Magazin Hande Erçel Coşkun Sabah İbrahim Büyükak Farah Zeynep Abdullah
Spor Sergen Yalçın Hüseyin Göçek Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Hakem İngiltere Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de 309 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 10:15:30. #1.14#
title