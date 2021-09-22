Mersin'de 300 kilogram kızılçam tohumu çalan 4 zanlı tutuklandı
AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
Mersin'in Anamur ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'nden 300 kilogram kızılçam tohumu çalan 4 zanlı tutuklandı.
ANAMUR, MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'nden 300 kilogram kızılçam tohumu çalan 4 zanlı tutuklandı.
Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın istasyon binasından, yanan ormanlık alanlar için hazırlanan 300 kilogram kızılçam tohumunun çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilen 4 zanlı, çaldıkları tohumlarla birlikte yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Çalınan tohumlar ise Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri