Mersin'de 300 kilogram kızılçam tohumu çalan 4 zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de 300 kilogram kızılçam tohumu çalan 4 zanlı tutuklandı

AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
Mersin'de 300 kilogram kızılçam tohumu çalan 4 zanlı tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'nden 300 kilogram kızılçam tohumu çalan 4 zanlı tutuklandı.

ANAMUR, MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'nden 300 kilogram kızılçam tohumu çalan 4 zanlı tutuklandı.

Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın istasyon binasından, yanan ormanlık alanlar için hazırlanan 300 kilogram kızılçam tohumunun çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilen 4 zanlı, çaldıkları tohumlarla birlikte yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan tohumlar ise Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri
Hakimin tutuklama kararını duyan sanık, kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı

Hakimin tutuklama kararını duyan sanık, kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı

 Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını

 Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Gökhan Çıra Caner Cindoruk Burak Yamantürk
Spor Alex Teixeira Cristiano Balotelli Lionel Messi Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mersin'de 300 kilogram kızılçam tohumu çalan 4 zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 20:41:33. #1.17#