Mersin'de 30 bin kandil simidi dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mersin'de 30 bin kandil simidi dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mersin'de 30 bin kandil simidi dağıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince Berat Kandili dolayısıyla 13 ilçede 31 cami önünde ve kentin işlek noktalarında 30 bin kandil simidi dağıtıldığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince Berat Kandili dolayısıyla 13 ilçede 31 cami önünde ve kentin işlek noktalarında 30 bin kandil simidi dağıtıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre ekipler, her kandil gecesinde olduğu gibi Berat Kandilinde de Sosyal Hizmetler Dairesi ile Muhtarlık İşleri Dairesi koordinesinde, cami önlerine stant kurdu ve yatsı namazı öncesi ve sonrasında kandil simitlerinin dağıtımını gerçekleştirdi. Mersin merkez, Tarsus, Silifke, Anamur, Bozyazı, Gülnar, Aydıncık, Erdemli, Çamlıyayla ve Mut ilçelerinde 31 camide toplam 30 bin kandil simidi eş zamanlı olarak vatandaşlara ulaştırıldı. - MERSİN

Mersin'de 30 bin kandil simidi dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Erkan Kandemir Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Merve Dizdar Birkan Sokullu Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Norveç Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de 30 bin kandil simidi dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 10:25:17. #1.16#
title