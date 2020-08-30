Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandıMERSİN'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü, törenle kutlandı.

Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

MERSİN'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü, törenle kutlandı.

Mersin Valiliği tarafından merkez Akdeniz ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, milletvekilleri, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

Törende pandemi nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilirken, Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalardan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Bayramı'na ilişkin kutlama mesajı okundu.

Törene katılanlar daha sonra ise Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.

Kaynak: DHA