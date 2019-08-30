Mersin'de 30 ağustos coşkusu

30.08.2019 11:40

MERSİN'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle coşku içinde kutlandı.

Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başlayan kutlamalar, Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda tebriklerin kabulu ile sürdü.

Daha sonra yine Cumhuriyet Alanı'nda devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Deniz Piyade Binbaşı Ahmet Demirel, "30 Ağustos Zaferi'ni takip eden dönemde, yüzlerce yıl kendine özgü devlet geleneği ile yoğurularak ve bütün çabalara karşın zaman içerisinde tükenmiş bir imparatorluktan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sayesinde en çağdaş yönetim şekli olan cumhuriyet ile idare edilen yeni bir Türk devleti doğmuştur" dedi.

Ortaöğretim öğrencileri tarafından 30 Ağustos temalı şiirlerin okunduğu tören, halk oyunları ekibinin gösterisi ve resmi geçidin ardından sona erdi.

Kaynak: DHA