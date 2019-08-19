Mersin'de "3. Köselerli Yörükleri Dayanışma ve Kaynaşma Etkinliği"

19.08.2019 14:58

Mersin'in Erdemli ilçesinde "3. Köselerli Yörükleri Dayanışma ve Kaynaşma Etkinliği" düzenlendi.

Köselerli Yörükleri Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Sarıpınar yaylasında düzenlenen etkinliğe Adana, Osmaniye, Hatay ve Karaman'dan yörükler katıldı.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, etkinlikte yaptığı konuşmada, yörük kültürünün tanıtılmasının önemli olduğunu belirtti.

Bu kültürün gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade eden Şeker, "Dünyanın en büyük ve köklü milletlerinden biriyiz. Tarihin derinliklerine uzanan şerefli bir mazimiz var. Bizler, adeta kökleri derin ve sağlam bir ağacın dallarıyız. Yüz yıllardır dimdik ayakta olmamızı sağlayan şey güçlü köklerimiz, kültürümüz, iman ve inançlarımızdır." dedi.

Şeker, yörüklerin içinde bulunduğu sorunları çözmek için belediye olarak çaba harcadıklarını kaydetti.

Etkinlik yerel sanatçılar tarafından verilen konserle sona erdi.

Kaynak: AA