Mersin'de 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
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Mersin'de 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

12.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:32
Mersin'de 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 kişinin yaralandığı trafik kazası, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 kişinin yaralandığı trafik kazası, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

D-400 kara yolunda 33 ADF 127 plakalı otomobili kullanan E.K. (27) ile 01 AOM 01 plakalı otomobilin sürücüsü H.A.B. (21), Çukurova kavşağında dönüş gerçekleştiren İ.A. (55) idaresindeki 30 YC 871 plakalı tıra çarpmamak için manevra yaptı.

Refüje çarpan otomobiller karşı şeride geçti.

Kazada yaralanan sürücü E.K. ile aynı otomobildeki 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde iki otomobilin sürücülerinin kavşakta dönüş gerçekleştiren tıra çarpmamak için manevra yapması ve araçların refüje çarpması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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