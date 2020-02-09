Mersin'de 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi
Haberler » Güncel » Mersin'de 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi - Haber

Mersin'de 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

Mersin'in Mut ilçesinde, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuran 3 kişinin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

09.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 09.02.2020 18:40
Mersin'de 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

'in ilçesinde, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuran 3 kişinin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.


Köselerli Mahallesi'nde, aynı evdeki E.G.D, H.D. ve İ.S.D. baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Mut Devlet Hastanesine başvurdu.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen ve Silifke Devlet Hastanesine sevk edilen 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler