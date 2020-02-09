Mersin'de 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi
Mersin'in Mut ilçesinde, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuran 3 kişinin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.
Mersin'in Mut ilçesinde, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuran 3 kişinin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.
Köselerli Mahallesi'nde, aynı evdeki E.G.D, H.D. ve İ.S.D. baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Mut Devlet Hastanesine başvurdu.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen ve Silifke Devlet Hastanesine sevk edilen 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.