Mersin'de 3 Kilo 81 Gram Eroin Ele Geçirildi

MERSİN'de düzenlenen operasyonda 3 kilo 81 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.



Mersin polisi, merkez Akdeniz İlçesi Güneş Mahallesi'nde bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen eve baskın yapan ekiplerin narkotik köpeği ile yaptığı aramada 3 kilo 81 gram eroin ele geçirdi, evde bulunan 1 kişi ise gözaltına alındı. - Mersin